«По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счёт нет», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 24», отвечая на вопрос по поводу сообщений о введении режима самоизоляции из-за коронавируса в столице с 15 сентября, сообщает РБК.

Градоначальник отметил, что в ближайшие месяцы московские власти не будут отменять обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, установленные Роспотребнадзором, но и вводить карантин не планируют.

Мэр отметил, что для того, чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ на заражение коронавирусом, нужна будет более массовая вакцинация от гриппа, чем в прошлые годы.

По словам Собянина, сейчас перед людьми стоит выбор: рано или поздно заразиться коронавирусом или получить вакцину, когда она появится в широком доступе. По его словам, человек должен получить иммунитет либо естественным путём или с помощью препарата.

При этом он отметил, что вакцинация будет исключительно добровольной, в том числе и для медиков, которые будут в числе первых, получивших такую возможность.

Русская линия