Распространяемые в сети Интернет призывы принять участие в акции так называемого «крестного хода» представителей различных христианских конфессий с Библиями и иконами возле Свято-Духова кафедрального собора не имеет отношения к деятельности Белорусской Православной Церкви. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы Белорусского Экзархата.

«На протяжении двух последних недель по благословению Патриаршего Экзарха во всех православных храмах Беларуси возносится за литургией сугубая молитва „О Белорусском народе“. Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент — наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время», — говорится в заявлении.

«Вместе с тем позиция Белорусской Православной Церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям. Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь», — призвали в Белорусской Церкви.

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