Во вторник, 29 июля/11 августа 2020 года, Священный Синод Иерусалимского Патриархата под председательством Его Святейшества Патриарха Иерусалимского Феофила провел очередное заседание с дополнительной видеоконференцией, в которой приняли участие члены Синода в Иордании митрополит Бенедикт и архиепископ Христофор, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

«Святейший и Священный Синод принял во внимание различные вопросы церковной жизни Патриархата, касающиеся его взаимоотношений с братскими Православными Церквами и арабоязычной паствой, адаптации законодательства церковных судов в соответствии с правовой традицией и пониманием современных изменений в жизни народа и общества», — говорится в сообщении по итогам засдеания.

По предложению Блаженнейшего Феофила игумена Свято-Хозевского монастыря архимандрита Константина (Перамациса) было принято сделать членом Священного Синода.

Принято решение об извержении из сана иеромонаха Евфросиния, который был в прошлом членом монашеской общины Свято-Саввской Лавры, а в последнее время служителем у святыни Гроба Пресвятой Богородицы. Это решение было принято из-за оставления им места служения без какого-либо уведомления церковной власти. Впрочем, Синод предусмотрел возможность восстановления указанного клирика в священстве, если он вернется к месту своего служения и принесёт покаяние.

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