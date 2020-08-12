10 августа 2020 года украинские националисты атаковали Крестный ход верующих УПЦ, который направлялся из Тетиева в Рудое Село Киевской области на празднование в честь чудотворной «Рудосельской» иконы Богородицы. Видео с места событий опубликовано на странице Facebook-сообщества «Рудосельская Икона», сообщает СПЖ.

Помешать крестоходцам националисты намеревались ещё перед началом молитвенного шествия, когда верующие только собирались у храма в Тетиеве.

«Кто может, кто имеет желание, кто считает себя патриотом Украины — пожалуйста, подтягивайтесь к церкви, будем останавливать эту нечисть вместе. Они уже засиделись, настало время их вообще прогнать из Украины, показать им, где Ростов, где граница и тому подобное. Слава Украине», — призывали они.

Атаковали Крестный ход УПЦ, приближающийся к Рудому Селу, всего около двух десятков людей. При этом сопровождавшая православное шествие полиция бездействовала, и верующим пришлось самим защищать свои святыни.

«Рудосельцы всегда с любовью принимали всех паломников. Очень трудно понять тех людей, которые стали на пути Крестного хода. Откуда у них ненависть ко всему святому? Зачем вырывать крест и бить им по иконам? Этим вы показываете нелюбовь не только к людям, но и свое отношение к святыням», — говорится в сообщении сообщества «Рудосельская Икона».

Отмечается, что среди крестоходцев было много детей, которых противники УПЦ своими безумными действиями могли напугать.

«Скажите, так учит ваше Евангелие? У нас Бог — Любовь, кто ваш бог? Ненависть. Что вам сделали крестоходцы, что вы их так встретили? Потому что они „москали“, скажете вы. Вы лжёцы. Все они украинцы и имеют такие же права, как и вы. Вы сражаетесь с воздушными мельницами. Не удивляет незнание закона, удивляет ненависть к людям. Полюби ближнего своего, как самого себя. Так учит Господь. Так учат нас наши пастыри. Чему учат вас ваши священники? Ненависти! Пошли, побьем „москалей“, пойдём отберём то, что не строили! <…> Ваша „любовь“ всё крушит и уничтожает, сеет раздор и злобу», — подчеркивается в сообщении.

Несмотря на попытки помешать крестоходцам, паломники прибыли в Рудое Село, где 11 августа приняли участие в праздничном богослужении на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Рудосельская».

Русская линия