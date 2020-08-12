11 августа 2020 года в Николаевске-на-Амуре митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил молебен в храме в честь святителя Николая Чудотворца и освятил памятник этому святому, помощнику мореплавателей и путешественников, Небесному покровителю города Николаевска, которому на этой неделе исполнилось 170 лет со дня основания, сообщает Информационный отдел Хабаровской епархии.

Этот город называют «отцом или даже патриархом городов дальневосточных». Именно основателю этого города Геннадию Невельскому Император Николай I сказал историческую фразу: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Основание Николаевска — не рядовой факт возникновения нового населенного пункта, а событие крупного международного значения, поскольку оно положило конец захватническим планам США, Англии, Франции и навечно закрепило Приамурье и Приморье за Россией. Ну, а название города благоволит к тому, чтобы и покровителем его был святой Николай Чудотворец.

После молебна в главном храме города, который возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении епископа Николаевского Василия, викария Хабаровской епархии, и духовенства города, Крестный ход устремился к месту установки памятника. А после освящения монумента владыка Артемий обратился к горожанам и собравшимся гостям, пожелав, чтобы по молитвам святого Николая Угодника в Николаевске и Николаевском районе всегда царили мир и благополучие.

Автор памятника — народный художник СССР, России и Грузии, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Памятник выполнен известным скульптором из бронзы. Фигура Святителя Николая обращена к городу, за его спиной простирается река Амур.

Памятник расположился в центральной части городского сквера. Монумент выполнен из бронзы: 2,5-метровая скульптура установлена на 3-х метровом пьедестале, вместе с облицованным основанием общая высота составляет семь метров.

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