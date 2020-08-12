В Храме на Крови и культурно-просветительском центре «Царский» проходят праздничные мероприятия, посвящённые наследнику престола…

12 августа 2020 года, в день рождения цесаревича Алексия, в Храме на Крови был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам. Богослужение состоялось в «Царской комнате» — алтаре, возведенном на месте мученической кончины государя Николая Александровича, членов его семьи и верных слуг. Молебен возглавил иерей Андрей Подъячев, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В этот памятный день в Храме на Крови и культурно-просветительском центре «Царский» проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения святого страстотерпца цесаревича Алексия.

В фойе перед конференц-залом культурно-просветительского центра «Царский» открылась выставка фотографий из фонда Музея святой Царской семьи и музейно-библиотечная выставка «Военное воспитание наследника цесаревича Алексея Николаевича».

Вечером в «Царском» состоится концерт, посвященный цесаревичу Алексию. В концерте примут участие выпускники Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского и Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Прозвучат классические и народные вокальные и инструментальные произведения. Онлайн-трансляция концерта пройдет на YouTube-канале Екатеринбургской епархии, а также в группе ВКонтакте епархии.

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