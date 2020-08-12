Стало известно о крупнейшем за 16 лет падении прибыли российского бизнеса, который оказался на грани выживания…

Совокупная прибыль российского бизнеса с марта по май этого года сократилась на 67 процентов. Об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает Lenta.Ru.

Отмечается, что падение доходов за этот период стало для бизнеса в России крупнейшим за 16 лет. По данным аналитиков, более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, остальные заработали 3,05 триллиона. До этого худший показатель наблюдался в 2017 году, когда прибыль российских компаний упала на 28 процентов.

Самым убыточным для бизнеса стал март — потери составили около 277 миллиардов рублей. Больше всего потерь претерпели компании в Москве 85 миллиардов рублей, Ямало-Ненецком автономном округе (51,2 миллиарда) и Республике Коми (19 миллиардов).

О причинах этих потерь не сообщается. Однако, для всех очевидно, что речь идёт об ограничениях властей в связи с коронавирусом. Если российские чиновники продолжат действовать в том же духе и будет «вторая волна», то малого и среднего бизнеса в России, скорее всего, практически не будет. Экономика России эту волну не переживёт.

Русская линия