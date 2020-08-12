В связи с продолжающимися акциями протеста, охватившими Белоруссию после президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел призвал противоборствующие стороны остановиться и успокоиться, сообщает СПЖ.

Обращаясь к разным представителям белорусского общества, глава Белорусского экзархата отметил, что «мы сегодня не предполагали, что к нам может прийти беда, может вот так быть, что родные и близкие люди могут стать друг против друга», передает TUT.BY.

Владыка попросил «защитников нашего Отечества, которых поставили на защиту народа, чтобы они соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него стать».

Также он обратился к «родителям, чьи дети выходят на баррикады». «Хотел бы призвать их сказать детям, что есть другой путь — путь мира и согласия, по которому можно тоже пойти и сохранить мир и единодушие в нашем Отечестве».

Иерарх обратился и к властям, попросив их подумать, что можно и нужно сегодня сделать для выхода из сложившейся ситуации.

«Я хотел бы обратиться к тем, кто прибыл в Беларусь для того, чтобы здесь покуражиться, чтобы здесь разжечь вражду и ненависть: возвращайтесь в свои дома, не возжигайте здесь пламя вражды и ненависти, — добавил владыка Павел. — Наш народ столько пережил бед, скорби, войн, что, наверное, многим поколениям и народам хватит того, что пережил белорусский народ. Оставьте белорусский народ самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше».

Митрополит Павел отметил, что не хочет осуждать ни одну, ни другую сторону и понимает, что есть и «другие силы, темные силы, их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-нибудь дивиденды. Но жить нам в этой стране. И хочется пожелать, чтобы мир, единодушие и согласие продолжали оставаться на нашей благословенной земле».

Архиерей обратился к священнослужителям с призывом продолжать молиться, чтобы Господь помог Белоруссии выйти из сложившегося кризиса.

«Давайте все вместе остановимся, остановим эту вражду и ненависть. Потому что как только начинают бушевать страсти в нас, никакого правильного решения мы принять не сможем. Только спокойно, помолившись, охладившись, успокоившись, мы можем решить, что нас волнует. Да, есть вопросы, но их можно решать и нужно решать не путем противостояния, и не дай Бог, чтобы вновь пролилась кровь. <…> Дай Бог, чтобы не произошло что-то худшее. Поэтому остановиться надо, успокоиться всем: и одной стороне, и другой стороне — и всем вместе выходить из этого положения», — призвал митрополит Минский Павел.

Накануне президентских выборов митрополит Минский и Заславский Павел призвал всех граждан страны сохранять взаимоуважение, не поддаваться на провокационные призывы и не вступать на путь насилия и противостояния. Однако в день выборов, 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются по сей день. Правоохранители применяют против демонстрантов силу, в результате столкновений сотни людей — как среди протестующих, так и среди силовиков — получили различные травмы.

Русская линия