Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2020

Екатеринбургская епархия просит помощи в сборе информации о генерале Илье Татищеве для его возможного прославления
Верный слуга, который последовал в ссылку вместе с Царской семьей, был убит большевиками в июне 1918 года…

Генерал Илья Леонидович ТатищевСёстры Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря приглашают всех желающих русских людей молиться о генерале Илье Леонидовиче Татищеве — верном подданном Царской семьи, последовавшим за ней в ссылку на Урал и окончившим здесь свою земную жизнь, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В настоящее время в Екатеринбургской епархии начат сбор сведений и свидетельств для возможного прославления воина Илии.

По благословению митрополита Екатеринбургского Кирилла каждый вторник после Вечерни об его упокоении генерала Татищева в Ново-Тихвинском монастыре совершаются панихиды.

Как рассказали в обители, Илья Леонидович Татищев был необыкновенно благородным и глубоко благочестивым человеком. Он, например, знал наизусть всё Евангелие. Много лет самоотверженно служил Императору Николаю II, а в 1917 году добровольно последовал за ним в ссылку в Тобольск. В Екатеринбурге его разлучили с Царской семьей и заключили в арестный дом.

10 июня 1918 года он принял мученическую кончину от рук большевиков вместе с князем Василием Долгоруковым и был погребён на кладбище Ново-Тихвинского монастыря. Могила его не сохранилась, поскольку в советские годы монастырское кладбище было стёрто с лица земли. И сейчас, когда мы молимся об упокоении воина Илии, он молится о нас пред престолом Господним, отмечают в монастыре.

«Дорогие, сейчас от нас с вами очень много зависит! — призывают сёстры Ново-Тихвинского монастыря, обращаясь к горожанам. — Если мы будем обращаться с молитвой к воину Илие, получать помощь и свидетельствовать об этом, то мы можем обрести в лике святых ещё одного заступника за наших близких, наш город, за весь Уральский край! Поэтому очень просим вас: сообщайте о случаях чудесной помощи по молитвам воина Илии! Любые сведения могут послужить для его прославления».

Писать можно через почтовую форму монастырского сайта sestry.ru.

Время начала панихиды: каждый вторник после вечерни (примерно в 17:40).

Адрес: Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь, Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, храм святого Александра Невского.

Русская линия

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Екатеринбургская епархия просит помощи в сборе информации о генерале Илье Татищеве для его возможного прославления
Верный слуга, который последовал в ссылку вместе с Царской семьей, был убит большевиками в июне 1918 года...

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