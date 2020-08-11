Владимир Легойда: Слова Патриарха Варфоломея о Константинополе как Церкви-Матери не вяжутся с теми делами Фанара, которые принесли боль и горе верующим на Украине

Действия Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине мало вяжутся с образом Церкви-Матери, какой себя считает Константинопольский Патриархат по отношению к Русской Православной Церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт Интерфакс.

«Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, Патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился», — написал Владимир Легойда в своем Telegram-канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа в городе Галата.

Как отметил Владимир Легойда, Патриарх Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский Патриархат — Церковь-Мать Русской Церкви, от Константинополя «русский народ принял христианство, получил свет, принял Крещение».

«Те страдания, которые принесли действия Патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий Церкви-Матери», — написал он.

Владимир Легойда также напомнил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем «особом праве» на вмешательство в дела других Поместных Православных Церквей, хотя против этого выступают все Поместные Церкви.

Следует отметить, что согласно заповеди Христовой, родители теряют право вмешиваться в дела детей, когда те вырастают и вступают в брак. «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей» (Мк. 10:7−8). Никакой пользы от такого «родительского вмешательства» в дела другой семьи, чаще всего, не бывает. Печально, что Патриарх Варфоломей до сих пор этого не осознал.

Русская линия