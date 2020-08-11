Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей причислил Московский Патриархат, который прервал евхаристическое общение с Константинополем после предоставления автокефалии украинским раскольникам, к врагам Фанара и назвал верующих и духовенство Русской Православной Церкви неблагодарными детьми", сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «OrthodoxTimes».

Так, по сообщению греческого издания, Патриарх Варфоломей прямо заявил о видимых и невидимых врагах Константинопольской Церкви и о неблагодарных детях, которые получили пользу от Константинопольского Патриархата, но теперь «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Ин.13:18).

«У нас есть враги. Дело не в том, что у нас их нет, а в том, что их много, — приводит издание слова Константинопольского Патриарха. — Враги — это не только те, кто об этом заявляет, и кого мы знаем как своих врагов, но и те, кто пользуется благами Вселенского Патриархата, его духовные последователи. Таким образом, у нас также есть неблагодарные дети, но мы обнимаем их всех с любовью».

Глава Фанара напомнил, что после предоставления автокефалии украинским раскольникам Московский Патриархат «прервал общение со Вселенским Патриархатом, то есть с его Матерью-Церковью». «Однако Вселенский Патриархат не прервал общение с Русской Церковью. Даже сегодня утром, совершая богослужение в день святого Пантелеимона, мы помянули Патриарха Московского Кирилла», — добавил Патриарх Варфоломей.

Он подчеркнул, что «мы продолжаем обнимать всех, врагов и друзей, нашей любовью, нашей молитвой и нашим пониманием».

Особо он отметил заботу Константинопольской Церкви о каждом верующем «вне зависимости от его национального происхождения, поскольку она заботится о духовных потребностях и поддержке румынских, украинских, русских, молдавских, гагаузских и, в последнее время, грузинских православных христиан, которые приехали как иммигранты и теперь постоянно живут в Константинополе, являясь паствой Матери-Церкви».

Русская линия