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Сводка новостей от 11 августа 2020

Толерантность космических масштабов
Американская НАСА собирается переименовать «неполиткорректные» названия космических объектов…

НАСААмериканское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) работает над выявлением и устранением «системной дискриминации и неравенства» в космосе, сообщает портал «Православная жизнь».

Космические объекты, такие как планеты, галактики и туманности, иногда называются научным сообществом неофициальными прозвищами. Некоторые из этих названий, по мнению представителей НАСА, «бесчувственны» и «активно вредны», сообщается на сайте ведомства.

Указывается, что «научное сообщество работает над выявлением и устранением системной дискриминации и неравенства во всех аспектах этой области» и «изучает использование неофициальной терминологии для космических объектов в рамках своей приверженности разнообразию, равенству и интеграции».

Так, НАСА больше не будет называть планетарную туманность NGC 2392, «туманностью Эскимос», поскольку считает это название «колониальным термином с расистской историей, навязанный коренным народам арктических регионов». По той же причине НАСА больше не будет использовать термин «галактика сиамских близнецов» для обозначения объектов NGC 4567 и NGC 4568.

«Наша цель состоит в том, чтобы все имена соответствовали нашим ценностям разнообразия и инклюзивности», — заявил помощник администратора Управления научной миссии НАСА в штаб-квартире в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Стоит признать, что США — мировой лидер по борьбе за политкорректность. При этом дело дошло до того, что эта «борьба за справедливость» приводит к обратным результатам. Так неполиткорректным уже считается, если белые отказываются встать на колено перед чёрными.

Конечно, эта тема очень чувствительна для США, где в последнее время наблюдаются массовые уличные беспорядки. Однако, никто не мог предположить, что эта политкорректность и толерантность достигнет таких космических масштабов.

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