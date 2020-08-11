С такой инициативой к правительству России обратился Общероссийский народный фронт…

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением снизить размер имущественного налога для семей с тремя и более детьми. Инициативу уже поддержали в Госдуме и Общественной палате, сообщает Милосердие.Ru со ссылкой на газету «Известия».

ОНФ предложил увеличить до 18 квадратных метров базу, не облагаемую налогом. Сейчас для определения льготы из общего метража вычитается кадастровая стоимость пяти квадратных метров квартиры и семи — частного дома.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», — заявил изданию автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Три года назад Государственная Дума отвергла предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении членов многодетных семей в число льготников, освобожденных от уплаты налога на имущество. О необходимости освобождения многодетных от налога на имущество в июле 2017 г. заявила также Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В 2019 году с инициативой снизить налоги на имущество для многодетных выступил президент России Владимир Путин. По его словам, такое предложение входит в пакет мер, призванных обеспечит возобновление естественного прироста населения с 2023—2024 годов.

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