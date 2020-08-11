Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2020

Многодетным семьям снизят налоги на имущество
С такой инициативой к правительству России обратился Общероссийский народный фронт…

Налоговая службаОбщероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением снизить размер имущественного налога для семей с тремя и более детьми. Инициативу уже поддержали в Госдуме и Общественной палате, сообщает Милосердие.Ru со ссылкой на газету «Известия».

ОНФ предложил увеличить до 18 квадратных метров базу, не облагаемую налогом. Сейчас для определения льготы из общего метража вычитается кадастровая стоимость пяти квадратных метров квартиры и семи — частного дома.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», — заявил изданию автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Три года назад Государственная Дума отвергла предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении членов многодетных семей в число льготников, освобожденных от уплаты налога на имущество. О необходимости освобождения многодетных от налога на имущество в июле 2017 г. заявила также Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В 2019 году с инициативой снизить налоги на имущество для многодетных выступил президент России Владимир Путин. По его словам, такое предложение входит в пакет мер, призванных обеспечит возобновление естественного прироста населения с 2023—2024 годов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Слова Патриарха Варфоломея о Константинополе как Церкви-Матери не вяжутся с теми делами Фанара, которые принесли боль и горе верующим на Украине
В Русской Православной Церкви прокомментировали заявление Константинопольского Патриарха о неблагодарности русских...

Екатеринбургская епархия просит помощи в сборе информации о генерале Илье Татищеве для его возможного прославления
Верный слуга, который последовал в ссылку вместе с Царской семьей, был убит большевиками в июне 1918 года...

Патриарх Варфоломей назвал русских неблагодарными
Глава Фанара причислил Московский Патриархат к недругам Константинополя из-за того, что Москва отказывается признавать его особые права...

Многодетным семьям снизят налоги на имущество
С такой инициативой к правительству России обратился Общероссийский народный фронт...

Панихиды по экипажу «Курска» пройдут в 20-ю годовщину гибели подлодки
Мемориальные торжества состоятся в Санкт-Петербурге, Мурманске, Севастополе, Балтийске, Владивостоке и Североморске...

Толерантность космических масштабов
Американская НАСА собирается переименовать «неполиткорректные» названия космических объектов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика