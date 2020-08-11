Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2020

Панихиды по экипажу «Курска» пройдут в 20-ю годовщину гибели подлодки
Мемориальные торжества состоятся в Санкт-Петербурге, Мурманске, Севастополе, Балтийске, Владивостоке и Североморске…

Атомная подводная лодка «Курск»Траурные мероприятия пройдут во многих городах России 12 августа, в 20-ю годовщину гибели подлодки «Курск» в Баренцевом море, сообщает Интерфакс.

В 12:00 в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга пройдёт панихида по погибшим в море воинам.

В 14:00 у мемориала на Серафимовском кладбище состоятся заупокойная лития, возложение венков к мемориалу и цветов на могилы погибших подводников, отдание воинских почестей и траурный митинг.

Памятные мероприятия пройдут также в Мурманской области. Как сообщил замминистра внутренней политики региона Андрей Сахаров, в 8:00 в Видяево пройдут Литургия и панихида по погибшим морякам. В мероприятии примут участие родственники погибших. В 11:00 начнется митинг, посвященный траурной дате.

Акции памяти пройдут также в Севастополе, Балтийске, Владивостоке и Североморске.

АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Погибли все 118 человек экипажа, представители командования Северного флота и дагестанского завода «Дагдизель».

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря и доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ «Нерпа» в Снежногорск для дальнейшей утилизации. Единственное, что было оставлено и сохранено, — рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Слова Патриарха Варфоломея о Константинополе как Церкви-Матери не вяжутся с теми делами Фанара, которые принесли боль и горе верующим на Украине
В Русской Православной Церкви прокомментировали заявление Константинопольского Патриарха о неблагодарности русских...

Екатеринбургская епархия просит помощи в сборе информации о генерале Илье Татищеве для его возможного прославления
Верный слуга, который последовал в ссылку вместе с Царской семьей, был убит большевиками в июне 1918 года...

Патриарх Варфоломей назвал русских неблагодарными
Глава Фанара причислил Московский Патриархат к недругам Константинополя из-за того, что Москва отказывается признавать его особые права...

Многодетным семьям снизят налоги на имущество
С такой инициативой к правительству России обратился Общероссийский народный фронт...

Панихиды по экипажу «Курска» пройдут в 20-ю годовщину гибели подлодки
Мемориальные торжества состоятся в Санкт-Петербурге, Мурманске, Севастополе, Балтийске, Владивостоке и Североморске...

Толерантность космических масштабов
Американская НАСА собирается переименовать «неполиткорректные» названия космических объектов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика