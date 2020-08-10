На прошлой неделе три американских сенатора потребовали от руководства порта Мукран, расположенного в Заснице и выступающего как логистический центр строительства газопровода, прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили «финансовым разрушением». Евросоюз и Германия отреагировали на подобное требование довольно сдержанно, пишет немецкое издание Handlesblatt, сообщает РИА Новости.

Автор отмечает, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства «Северного потока — 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

«Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают своё давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй „Северного потока — 2“ нет ни малейших сомнений», — пишет Handelsblatt.

В статье подчеркивается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например, импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали.

«Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США», — резюмирует автор.

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