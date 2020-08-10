Русская линия
Сводка новостей от 10 августа 2020

Handlesblatt: Европе рано или поздно придётся отвечать на санкции США
Немецкое издание назвало угрозы США в адрес города Засниц из-за «Северного потока — 2» ударом в лицо европейцам…

HandelsblattНа прошлой неделе три американских сенатора потребовали от руководства порта Мукран, расположенного в Заснице и выступающего как логистический центр строительства газопровода, прекратить помогать реализации проекта. В противном случае законодатели пригрозили «финансовым разрушением». Евросоюз и Германия отреагировали на подобное требование довольно сдержанно, пишет немецкое издание Handlesblatt, сообщает РИА Новости.

Автор отмечает, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства «Северного потока — 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

«Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают своё давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй „Северного потока — 2“ нет ни малейших сомнений», — пишет Handelsblatt.

В статье подчеркивается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например, импортную пошлину на поставки газа. При этом Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали.

«Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США», — резюмирует автор.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Сербский Ириней: Любые нововведения в практику, связанную со способом передачи Святого Причастия, ошибочны и неправильны
Предстоятель Сербской Православной Церкви выступил категорически против любых изменений практики причащения мирян и духовенства из-за коронавируса...

Переиздана книга «Афонский старец Тихон. Духовник преподобного Паисия Святогорца»
Сборник материалов посвящён русскому старцу — иеромонаху Тихону (Голенкову)...

Игумен Трифон (Парсонс): США никогда не были столь разъединены, как сейчас. События в Вашингтоне напоминают те, что происходили в Петербурге накануне революции
Настоятель монастыря РПЦЗ в честь Всемилостивого Спаса в штате Вашингтон опасается, что США могут не пережить массовых протестов на фоне пандемии...

Тяжёлая утрата для лаврской братии
После продолжительной болезни на 80-м году жизни отошёл ко Господу архимандрит Герман (Чесноков)...

Handlesblatt: Европе рано или поздно придётся отвечать на санкции США
Немецкое издание назвало угрозы США в адрес города Засниц из-за «Северного потока — 2» ударом в лицо европейцам...

В США участились случаи осквернения святынь, поджогов и вандализма храмов
Католики просят генерального прокурора США Уильяма Барра защитить христианские храмы от нарастающей волны нападений...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем митрополита Антония (Храповицкого)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика