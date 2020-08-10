8 августа 2020 года после продолжительной болезни почил о Господе насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков). Кончина отца Германа стала тяжёлой утратой для лаврской братии. Вспоминая новопреставленного монаха, нельзя не удивиться его необычному жизненному пути, в котором ясно прослеживается особенный Божественный промысел, сообщает сайт Троице-Сергиевой лавры.

Архимандрит Герман родился в городе Лабинске, Краснодарского края в многодетной семье 30 августа 1941 года, на третий день праздника Успения Божией Матери. Верующие родители крестили младенца сразу же в местном храме святителя Николая. В таинстве Крещение младенец был наречен Александром — в честь святого благоверного князя Александра Невского. В 1961 году, по окончании средней школы, Александр проходил воинскую службу в пограничных войсках. А после армейской службы трудился на заводе, заочно обучаясь в Сельскохозяйственном техникуме города Лабинска.

Желая послужить Богу и Церкви, будущий архимандрит поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1973 году. В тот же год послушником поступил в братию Троице-Сергиевой Лавры. 16 августа 1976 года у раки мощей преподобного Сергия наместник обители архимандрит Иероним (Зиновьев) совершил монашеский постриг послушника Александра с наречением имени Герман — в честь преподобного Германа Аляскинского.

Учась последний год в семинарии, батюшка задумался о выборе жизненного пути. Придя после молебна прп. Сергию в келью, по благословению Лаврского духовника сказал себе — если кто-нибудь придет в течении часа в келью и что-то принесет, буду монахом. Через короткое время в келию заходит послушник и приносит ему соль, которую батюшка не просил. Увидя в этом промысел Божий, подтвержденный Евангельскими словами — «Вы соль земли» (Мф. 5, 13) — батюшка не раздумывая написал прошение о принятии монашеского пострига.

5 декабря 1976 года епископ Чебоксарский и Чувашский Варнава возвел монаха Германа в диаконский сан. Священническая хиротония архимандрита Германа состоялась позже — 2 апреля 1977 года в Покровском Академическом храме архиепископ Дмитровский Владимир совершил таинство священства над иеродиаконом Германом. В том же 1977 году иеромонах Герман заканчивает обучение в стенах Московской Духовной школы со степенью Кандидата богословских наук.

В обители преподобного Сергия отец Герман нес различные общие послушания. Обладая музыкальным талантом, он многие годы пел и управлял хором. С 1982 года по 1985 год нес послушание в Преображенском храме Афонского подворья. В 1987 году Святейшим Патриархом Пименом был возведен в сан игумена. В 1988 году назначен настоятелем Воскресенского подворья (Петропавловского храма) обители, где добросовестно несет послушание более 30 последующих лет. За годы настоятельства отца Германа Воскресенский храм был полностью отреставрирован и восстановлен. Также была организована воскресная школа и православные курсы для взрослых.

В 1982 году Духовный собор Лавры благословил отцу Герману проводить «Чин изгнания злых духов из человек», так называемые «Отчитки бесноватых». Тем самым отец Герман стал преемником Лаврской традиции совершения этого чина, требующего особого молитвенного настроя. Долгие годы эти молитвы совершались в надвратном Предтеченском храме Лавры, но в 2014 году по причине ухудшения здоровья отца Германа совершение этого Последования было перенесено в Воскресенское подворье Лавры.

В конце 2010 года архимандрит Герман был назначен, в дополнение ко всем имеющимся послушаниям, главным по восстановлению храма Корсунской Божией Матери в селе Глинково. За короткие сроки храм был преображен, а уже на Пасху 2011 в храме была проведена первая Пасхальная служба.

За усердные труды на благо Церкви Христовой, отец Герман был удостоен множества наград. В 1999 году игумен Герман награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. В 2001 году удостоен сана архимандрита. В 2014 году архимандрит Герман отмечен особым патриаршим знаком, приуроченным к 700-летию преподобного Сергия, а в 2016 году Святейший Патриарх Кирилл награждает архимандрита Германа Памятным крестом с украшениями и гравировкой от имени Патриарха.

Служа на подворье около Лавры, батюшка с особым благоговением относился к братии, которые жили в стенах Лавры. Ежедневно перед Литургией поминал каждого брата на проскомидии. Порой, Литургия не начиналась, если братский Синодик не был прочитан.

Многие студенты и выпускники Духовных школ трудились и набирались духовного опыта на Лаврском Воскресенском подворье под руководством отца Германа. Зная трудности молодых священнослужителей батюшка оказывал значительную материальную и духовную помощь каждому учащемуся семинарии.

В 2019 году по состоянию здоровья архимандрит Герман был освобожден от послушания настоятеля Воскресенского подворья и определен «Почетным настоятелем Воскресенского храма». Продолжительная болезнь оборвала жизнь лаврского архимандрита на 80-м году жизни. Братия обители искренне скорбят о потере ревностного собрата, бывшего истинным образцом евангельской жизни. Насельники монастыря просят молитв о новопреставленном архимандрите Германе и выражают свои соболезнования многочисленным духовным чадам и родственникам батюшки.

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