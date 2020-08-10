В канун празднования 1000-летия русского монашества на Святой Горе Афон была издана книга «Афонский старец Тихон. Духовник преподобного Паисия Святогорца». Сборник материалов, большинство из которых переведены с греческого языка, посвящён самому известному русскому старцу на Афоне — иеромонаху Тихону (Голенкову).

Первое издание книги было приурочено к празднику, а потому оно было подарочным и дорогим. Тем не менее, эта книга имела ряд недостатков — в нём не было никаких документальных доказательств о жизни старца Тихона, и в связи с этим издатели решили переиздать это издание, дополнив её целым рядом текстов.

Это плод многолетней работы монахов Русского на Афоне монастыря св. вмч. Пантелеимона. И на сей раз издание сделано максимально простым и доступным для всех желающих.

В сборнике представлены все агиографические тексты, связанные с жизнью старца, его личные письма, архивные фотографии и документы, необходимые для канонизации. А так же кратко представлена первая богословская научная работа по агиографии старца Тихона, защищённая в 2019 году. Издание содержит и документы, свидетельствующие о жизни отца Тихона.

Первая книга — необычное издание, в котором каждая страница выполнена как художественная картина: блоки полей, текста, сносок и рисунков в определенной технологии сконструированы по математическим законам в пропорциях Фибоначчи. Авторские шрифты напоминают шедевры афонской каллиграфии. Вторая — более простая, но не менее качественная.

В первом издании графические рисунки сделаны в стиле оформления английских сказок XIX века. Этого нет во втором. Однако, текст — воспоминание митр. Николая Халкидского, — лучший образчик византийского стиля в наше время, присутствует в обоих.

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