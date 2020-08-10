Настоятель монастыря Русской Православной Церкви Заграницей в честь Всемилостивого Спаса в штате Вашингтон игумен Трифон (Парсонс) считает, что США находятся сейчас в предреволюционной ситуации, как Россия в 1917 года, и очень опасается, что американское государство может не пережить пандемию и массовые протесты. Об этом он заявил в интервью официальному сайту Архиерейского Синода РПЦЗ.

«На мой взгляд, угроза пандемии послужила поводом для многих страхов. Я думаю, что статистика смертей, связанных с коронавирусом, преувеличена, и некоторые люди, которых назвали жертвами этого заболевания, умерли по другим причинам. Возможно, у них и был коронавирус, но на самом деле они скончались не от него, а от других болезней — скажем, от сердечного приступа. В том, что эти протесты оказались настолько серьёзными, безусловно, сыграл роль и тот фактор, что многие люди в результате пандемии потеряли работу», — отметил отец Трифон.

«На мой взгляд, лица, стоящие за теми, кто вышел на улицы, пытаются устроить революцию. В том, что происходит сейчас в США, я вижу много признаков, схожих с теми, что имели место в России перед свержением Царя. Многие представители поколения первых революционеров, которые были нацелены на то, чтобы Николай II отрёкся от престола, позднее оказались в ГУЛАГе, поскольку к власти пришли марксисты. Они попросту использовали этих людей в своих целях. Сейчас в США я вижу похожую ситуацию, которая очень напоминает ранние этапы революции в России, и она меня очень беспокоит. В частности, христианство здесь настолько исключено из общественной жизни, что верующие всё больше подвергаются гонениям. В особенности это касается православного духовенства», — заявил игумен.

На недоумённый вопрос по этому поводу со стороны журналиста «у Вас есть доказательства, или это Ваше личное ощущение?», отец Трифон ответил:

«Я имею представление о том, что происходит, поскольку в 1970-е годы, ещё до принятия монашеского сана, я был троцкистом и членом Центрального комитета Социалистической рабочей партии США (ЦК СРП). Так что, как видите, мне есть в чём каяться. Многие вещи, происходящие сейчас с молодыми активистами, являются зеркальным отображением того, что я со своими коллегами-троцкистами делал четыре десятилетия назад, и это меня беспокоит.

Сейчас в американском обществе сильны антироссийские настроения, что, на мой взгляд, связано с незнанием истории. Я думаю, всеми этими протестами руководят люди, которые в своем основании являются марксистами и хотят не только свергнуть американское правительство, но и расшатать саму страну. На мой взгляд, участники демонстраций просто не понимают, что в случае их успеха в США потом произойдёт примерно то же самое, что и в России, когда к власти пришёл Сталин. Эти люди могут быть брошены за решетку".

По словам священника, «США никогда не были столь разъединены, как сейчас — разве что во времена Гражданской войны 1861−1865 годов». «Но тогда было четкое разделение между Севером и Югом, тогда как ныне различия проникают через границы штатов. Это находится в области сознания и способов мышления. К сожалению, общество сейчас игнорирует позицию христианства, прежде всего Православия, что меня очень тревожит. Я знаю многих представителей духовенства, которые выражают опасения по поводу того, куда движется страна».

«Многие так называемые „медицинские официальные лица“ предупреждают, что эта пандемия продлится очень долго, может быть, даже в течение нескольких лет. Это может полностью разрушить экономику и социальную структуру, что открывает путь для революции. Меня это тревожит. Кроме того, я волнуюсь за молодежь, потому что образовательная система в США сейчас делает то, чего в свое время добивались Советы — разрушения любых позитивных образов, которые были в Православной Церкви и в царской России. Все это было частью плана с целью взять под контроль души и сердца людей. На мой взгляд, то же самое сейчас происходит в США. И я думаю, что большинство людей понятия не имеют, кто на самом деле правит нашей страной. Это олигархи, которые располагают огромными средствами и не нуждаются в публичности. Они хотят, оставаясь в тени, заставить западную цивилизацию удовлетворять их нужды. Я понимаю, что это звучит как некая теория заговора, но я был троцкистом, и знаю, как все это происходит», — заключил священник.

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