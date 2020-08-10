Конгрессмен-католик Чак Флейшманн, избравшийся в палату представителей от Республиканской партии в штате Теннеси, просит генерального прокурора США отреагировать на нарастающую волну актов вандализма и поджогов в христианских храмов по всей стране, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

В письме генеральному прокурору Уильяму Барру Чак Флейшманн призвал министерство юстиции «активней защищать свободу вероисповедания и бороться с религиозной дискриминацией в Соединенных Штатах». Флейшманн приводит «более дюжины» вопиющих актов вандализма в католических церквях в качестве побудительного мотива для своего обращения.

«Приходится признать, что рост вандализма в местах отправления религиозных обрядов отражает рост враждебности к религии, — заявил конгрессмен. — Нам следует решительно осуждать любой акт вандализма в отношении любого молитвенного дома и святыни любой религии. Я прошу министерство юстиции всеми мерами защищать свободу вероисповедания и бороться с проявлениями религиозной дискриминации. С июня было зарегистрировано более десятка различных нападений на католические церкви по всей стране — от поджогов до обезглавливания статуи Девы Марии. В тревожные времена все мы обращаемся к вере за утешением и миром душевным, и многие американцы обратились к вере и укрепились в ней в период борьбы с эпидемией. Подобные нападения на храмы добавляют им новые горести и страдания по всей нашей стране».

Цитируя выступление Барра в Университете Нотр-Дам в прошлом году, Флейшманн напоминает генеральному прокурору его слова о том, что «мы должны проявлять бдительность и противостоять силам секуляризации, пытающимся вытеснить религиозные взгляды из общественного пространства, посягая на свободу вероисповедания в стране».

Этим летом прошла целая серия нападений на католические костелы и святыни. Так, недавно полиция расследовала два пожара в церкви Святого Сердца в Уэймуте, штат Массачусетс, и доказала факты преднамеренных преступных поджогов. В июле вспыхнула церковь Богородицы в Окале, штат Флорида, и полиции удалось задержать поджигателя. Вслед за тем в Лос-Анджелесе подожгли церковь Mission San Gabriel Arcángel. Тяжкий ущерб нанесен многим католическим изваяниям, святыням и мемориалам, в том числе памятнику нерожденным детям в церкви Успения Богоматери в Блумингбурге (штат Нью-Йорк), распятию в приходе Святой Бернадетты в Рокфорде (штат Иллинойс), статуя Христа на горнолыжном курорте Монтана, и статуя Девы Марии в Гэри (штат Индиана). В Сакраменто (штат Калифорния), толпа демонстрантов 3 июля выволокла статую Святого Джуниперо Серра с церковного дворика и разбила ее кувалдами. Такая же участь постигла еще одно изваяние Святого Джуниперо Серра в Сан-Франциско.

Правительства штатов и местные органы власти наложили различные ограничения на церковные публичные собрания и службы на время пандемии, а генеральный прокурор Барр заявил, что конституция допускает временное ограничение свобод в чрезвычайных обстоятельствах ради общественной безопасности, при этом свободу вероисповедания нельзя ограничивать более строго, чем свободу иных общественных собраний и движений. Он разъяснил, что «правительство не может вводить специальные ограничения на религиозную деятельность, которые не распространяются также на аналогичную нерелигиозную деятельность. Например, если правительство разрешает деятельность кинотеатров, ресторанов, концертных залов и других общественных заведений, то при этом нельзя в приказном порядке запрещать деятельность домов молитвы, ограничивать численность молитвенных собраний или иным образом препятствовать таковым».

Летом, когда власти штата Нью-Йорк разрешили массовые протесты против расизма, несмотря на действующие запреты и ограничения на собрания под открытым небом, чиновники министерства юстиции официально предупредили мэра Билла де Блазио о том, что он не может применять двойные стандарты — одни для церквей, другие для протестов.

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