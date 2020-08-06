Телеканал «Царьград» обратился в Генпрокуратуру в связи с блокировкой своего YouTube-аккаунта

Телеканал «Царьград» и Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора направили совместное обращение к генпрокурору России с просьбой помочь восстановить заблокированный аккаунт «Царьграда» в YouTube и компенсировать понесённый телеканалом ущерб, сообщает РИА Новости.

Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания «Царьград» и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. По данным «Царьграда», официальных объяснений от видеохостинга им не поступило. Позже в Google пояснили, что блокировка связна с «законом о санкциях и соблюдением правил торговли».

Кроме того, был заблокирован YouTube аккаунт издания «Двуглавый орел». У «Царьграда» и «Двуглавого орла» общее руководство: предприниматель Константин Малофеев. Также он — заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора. Константин Малофеев заявлял РИА Новости, что блокировка аккаунта в YouTube произошла из-за введения в отношении него санкций со стороны США.

«Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора совместно с телеканалом „Царьград“ направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных средств массовой информации. В отношении телеканала „Царьград“ и общества „Двуглавый орел“ нарушены положения перечисленных нормативных актов, в связи с чем просим защитить права российских журналистов и принять меры по восстановлению нарушенных транснациональными компаниями прав отечественных СМИ и возмещению ущерба», — говорится в сообщении.

Документ также адресован Министерству иностранных дел Российской Федерации, Роскомнадзору и Россотрудничеству.

По мнению авторов документа, блокировка аккаунтов нарушила международное и российское законодательство в сфере свободы слова, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В правозащитном центре обратили внимание на безосновательность ссылок компании Google на экспортное законодательство США при блокировке аккаунта.

«Как сообщали СМИ, причиной (блокировки — ред.) стало нарушение экспортного законодательства, но официальных объяснений от видеохостинга не поступило. На территории РФ применяются исключительно законы России и непротиворечащие им положения международных договоров. Такого типа законодательства на территории РФ как экспортное — не существует», — подчеркнули в Парозащитном центре.

Кроме того, ограничения Youtube на российские СМИ «наложены вопреки условиям существующего лицензионного соглашения и правил делового оборота», подчеркнули в организации.

«Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что соглашение о размещении информации было заключено с одной организацией — Google LLC, а решение об удалении аккаунта принято другой — Google International. А в Условиях пользования такой возможности для прекращения предоставления услуги не предусмотрено», — сказано в документе.

Правозащитники также напомнили, что согласно 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в сети Интернет (в том числе и Youtube) обязан хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. «Однако, данное хранение также не производится», — подытожили в Правозащитном центре.

По словам главы Правозащитного центра ВРНС Романа Силантьева, на блокировку «Царьграда» российским властям «есть, чем ответить». Он привел в пример Китай, который «добился защиты своих интересов».

Русская линия