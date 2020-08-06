Движение в поддержку борьбы с расизмом Black Lives Matter, набирающее популярность в США, дискредитировало себя после акции по сожжению Библии, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В Портленде и ряде других городов США с конца мая проходят акции протеста, перерастающие в беспорядки. Они начались после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения и организует протесты. По данным опроса, проведённого в июле телеканалом ABC совместно с изданием Washington Post, почти две трети американцев поддерживают движение Black Lives Matter.

Владимир Легойда обратил внимание на сообщения СМИ о том, что чернокожие активисты движения Black Lives Matter в Портленде сожгли десятки Библий и американский флаг, потому что «Иисус был белым».

«Оскорбление религиозных чувств большинства населения страны (около 70% христиан) якобы во имя борьбы с расизмом — это выглядит очень неубедительно и в первую очередь дискредитирует само движение», — написал Легойда в своем Telegram-канале во вторник.

По его словам, когда сторонники движения Black Lives Matter проводят мирные выступления против расизма в США, «тут, наверное, есть почва для диалога». «Но когда основным образом действий митингующих становится насилие, грабёж и разрушение неприятных им культурно-религиозных символов, то они теряют всякое моральное право выступать против несправедливости», — заключил представитель Русской Церкви.

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