Целый ряд священнослужителей в Ханье открыто говорят в своих проповедях, что коронавирус — это простой грипп…

Священнослужители Критской Православной Церкви Константинопольского Патриархата в Ханье отказываются в полной мере следовать предписаниям местных властей и носить медицинские маски в храме, так как считают, что пандемия коронавируса на самом деле представляет собой обычный грипп, который может иметь осложнения, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По данным фанарского издания, в последнее время в полицейское управление Ханьи поступает всё больше жалоб на священников в храмах Крита, поскольку они во время своих проповедей прямо ставят под сомнение пандемию и призывают верующих не верить тому, что говорят чиновники о коронавирусе.

Согласно информации греческих СМИ, жалобы касаются священников в различных районах Ханьи, которые либо с кафедры, либо в частных беседах с верующими прямо говорят, что коронавирус — это «простой грипп». По словам доносчиков, священнослужители Критской Церкви сомневаются в важности и эффективности использования масок и других способов защиты.

В связи с тем, что данная информация была опубликована в СМИ, Кидонийская и Апокоронская митропо́лия Критской Церкви уже выступила с осуждением подобного поведения священников и призвала их соблюдать все меры, которые приняли местные власти в связи с пандемией коронавируса.

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