Настоятель Русского подворья в Бейруте сообщил, что несколько прихожан подворья чудом спаслись при взрыве в столице Ливана…

Архимандрит Филипп (Васильцев): «В той ситуации они не должны были остаться живыми, но Господь их спас»

О том, что происходит в Бейруте после страшного взрыва 4 августа 2020 года, который уничтожил несколько городских кварталов возле порта и повлёк серьёзные разрушения даже в более дальних районах, рассказал настоятель Подворья Русской Православной Церкви в этом городе архимандрит Филипп (Васильцев), сообщает портал «Приходы».

По словам священника, ни один из постоянных прихожан подворья не погиб при взрыве и не получил серьёзных травм. Что же касается вообще всей русскоязычной диаспоры Ливана, которая насчитывает около 50 тысяч человек, исчерпывающая информация по пострадавшим появится позже.

«К сожалению, несколько семей наших прихожан, которые проживают в Ашрафии (это православный район города, он находится недалеко от порта и поэтому сильно пострадал), лишились жилья, у них теперь нет крова. Поэтому нам надо будет очень серьёзно подумать о том, как материально поддержать этих людей, оказавшихся, можно сказать, на улице», — подчеркнул отец Филипп.

Он отметил, что 6 августа в Иоанно-Предтеченском храме Подворья будет отслужен благодарственный молебен об избавлении от смертельной опасности.

С несколькими из прихожан произошло буквально чудо, рассказал священнослужитель. «В той ситуации они не должны были остаться живыми, но Господь их спас. Одна семья находилась непосредственно возле порта в своей квартире и видела этот взрыв. Их дом полностью уничтожен, а члены семьи остались живы и получили очень незначительные физические повреждения».

Как сообщил архимандрит Филипп (Васильцев), после благодарственного молебна в храме святого Иоанна Предтечи планируется объявить о создании комитета, который будет материально помогать тем прихожанам подворья, которые вследствие этой трагедии оказались в очень тяжёлом положении.

Сам Иоанно-Предтеченский храм от взрыва практически не пострадал, и это тоже можно воспринимать как чудо, полагает отец Филипп, отметивший, что находящееся в непосредственной близости от храма здание российского посольства получило заметные повреждения. В храме же никаких внутренних разрушений нет — там разбито лишь одно окно, осколками стекла слегка задело настоятеля. «Всего лишь несколько крайне незначительных царапин», — так об этом сказал сам священнослужитель.

Говоря об общей ситуации в столице Ливана, которую постигла эта трагедия, архимандрит Филипп констатировал, что случившийся 4 августа невероятно большой по силе взрыв в районе порта буквально парализовал жизнь в Бейруте. Он указал на то, что происшедшее вызвало шок у ливанцев, хотя многие жители этой страны имеют опыт жизни в условиях войны, так как в прошлом Ливан прошёл через многолетнее гражданское противостояние. В городе продолжаются спасательные и поисковые работы, ещё не всех погибших нашли — немало людей смыло в море, некоторые жертвы остаются под завалами зданий. Тысячи жителей получили ранения, многие остались без крыши над головой.

«Многие члены нашей общины сдают кровь для пострадавших», — рассказал настоятель Подворья.

Отец Филипп также упомянул о том, что в столице пострадало несколько храмов Антиохийской Православной Церкви. Среди получивших очень значительные повреждения строений в Ашрафии — храм великомученика Димитрия на кладбище, где находится общая могила Подворья Русской Православной Церкви, храм святителя Николая, православный госпиталь святого Георгия.

Русская линия