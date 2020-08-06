Боевики в масках разгромили ограду частного строения иерея Максима Йоенко, обвиняя его в том, что он посмел совершать богослужения во дворе своего собственного дома…

6 августа 2020 года в частном доме клирика УПЦ иерея Максима Йоенко, которого представители УГКЦ и местные власти бездоказательно обвинили в незаконном строительства храма во дворе, местные националисты разрушили ограду, сообщает СПЖ.

По его словам, около половины десятого утра 20 молодых людей в масках подошли к ограждению и разрушили его молотками. Полиция, приехавшая спустя полчаса после инцидента, опросила свидетелей. Однако, надежды на то, что она всерьёз займётся этим делом, нет никакой.

Позже в Интернете появилось видео совершённого нападения. Боевики сами его выложили, говоря, что «сорвали противоправное строительство московской церкви в Золочеве», где УПЦ, по их словам, «проводит незаконные и незадекларированные богослужения».

Преступники также утверждают, что «церковь оккупанта откровенно пренебрегла решением исполкома Золочевского городского совета, который ещё 13 июля обязал владельца снести незаконный забор». Этим они оправдали своё нападение националисты и намеренную порчу чужого имущества.

«Мы не позволим представителям Московского Патриархата проводить экспансию на Львовщине», — заявляют боевики.

Комментируя это нападение, заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич отметил, что на юге Украины УГКЦ никто не мешает строить свои храмы, в то время как во Львовской области постоянно провоцируются межконфессиональные конфликты в отношении УПЦ.

«Греко-католики спокойно строят храмы на юге Украины (пгт. Затока, Белгород-Днестровский район, Одесская область), и никто из православных или местные власти не устраивает истерик, как это недавно было в Золочеве (Львовская область), где именно греко-католические отцы подняли весь город против общины УПЦ. То есть православным в Золочеве нельзя даже существовать, а греко-католикам в Затоке можно строить. Вот такие у нас региональные реалии», — заявил отец Николай.

Русская линия