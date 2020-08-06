Русская линия
Сводка новостей от 6 августа 2020

США начали напрямую угрожать Германии из-за «Северного потока-2»
Американские сенаторы своими угрозами смогли настроить против себя даже откровенных критиков проекта…

Северный поток – 2 (пунктирная линия)Сенаторы США начали напрямую угрожать санкциями не только гипотетическим европеским компаниям, но и немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом говорится в письме, подписанном сенаторами Тэдом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, которое 5 августа получило руководство управляющей этим портом компании Fährhafen Sassnitz GmbH, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на деловую газету Handelsblatt.

Сенаторы угрожают компании «чувствительными последствиями» в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту «Северный поток-2». В частности, как говорится в документе, США лишит порт перспективы «финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку» в какой-либо форме этому проекту. В частности, в порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна», говорится в письме.

Как указывают сенаторы, их письмо служит юридическим предостережением о том, что, поддерживая проект газопровода, компания подвергает порт Мукран, а также его ведущих менеджеров, владельцев и сотрудников риску юридических и экономических штрафных мер со стороны США.

Компания Fährhafen Sassnitz GmbH на 90 процентов принадлежит городу Засниц и на 10 процентов — федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Официальный представитель компании сообщил, что её руководство не намерено комментировать письмо, поскольку его содержание относится к компетенции земельного и федерального правительств.

Любопытно, что своими угрозами американцы сумели настроить против себя в Германии даже известных критиков этого газового проекта. На этом фоне немецкие СМИ открыто пишут о том, что один из подписантов этого письма сенатор Тэд Круз в 2018 году получил от американских нефтяных и газовых компаний пожертвования на 765 тысяч долларов — больше, чем любой другой член американского Конгресса.

Русская линия

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