Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2020

Лукашенко продолжает играть на нервах Кремля
Президент Белоруссии провёл телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним возможную экстрадицию арестованных в Минске российских граждан…

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС.

Зеленский заявил, что задержанные россияне участвовали в боевых действиях в Донбассе. «Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и что украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам», — отметили в пресс-службе.

«Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — сказано в сообщении.

Что это означает, не совсем понятно. В Минске явно хотят поиграть на нервах у Кремля, однако на деле вряд ли решатся выдать Украине российских граждан. Уже и сейчас понятно, что Путин не желает разговаривать с Лукашенко, и тот продолжает поднимать ставки. Однако, если он решится на выдачу, глава Минска, очевидно, вообще станет нерукопожатным для Путина. А ехать за кредитами Лукашенко в будущем всё равно придётся в Москву, а не в Киев.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Бог поругаем не бывает
Турецкий муэдзин Осман Аслан умер от сердечного приступа прямо в Соборе Святой Софии...

Святейший Патриарх Кирилл выразил слова соболезнования Антиохийскому Патриарху Иоанну
Предстоятель Русской Православной Церкви молится об исцелении пострадавших и упокоении погибших в результате взрыва в Бейруте...

Генерал Леонид Решетников покинет общество «Двуглавый орёл»
Православный бизнесмен Константин Малофеев решил переформатировать эту организацию и отказаться от её «монархической линии», которую проводил генерал...

Лукашенко продолжает играть на нервах Кремля
Президент Белоруссии провёл телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним возможную экстрадицию арестованных в Минске российских граждан...

Патриарх Иерусалимский Феофил посетит Фанар
Глава Иерусалимского Патриархата впервые после Собрания в Аммане встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем...

Бейрут объявлен зоной бедствия
Мощный взрыв, произошедший в местном порту, привёл к серьёзным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного монархического деятеля времен Гражданской войны протоиерея В.И.Востокова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика