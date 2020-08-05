Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС.

Зеленский заявил, что задержанные россияне участвовали в боевых действиях в Донбассе. «Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и что украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам», — отметили в пресс-службе.

«Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — сказано в сообщении.

Что это означает, не совсем понятно. В Минске явно хотят поиграть на нервах у Кремля, однако на деле вряд ли решатся выдать Украине российских граждан. Уже и сейчас понятно, что Путин не желает разговаривать с Лукашенко, и тот продолжает поднимать ставки. Однако, если он решится на выдачу, глава Минска, очевидно, вообще станет нерукопожатным для Путина. А ехать за кредитами Лукашенко в будущем всё равно придётся в Москву, а не в Киев.

Русская линия