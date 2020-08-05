Предстоятель Русской Православной Церкви молится об исцелении пострадавших и упокоении погибших в результате взрыва в Бейруте…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования Президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну и Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Бейрута, сообщает Патриархия.Ru.

4 августа 2020 года мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По сообщениям СМИ, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, погибли не менее 73 человек, более 3,7 тысяч пострадали.

«С горечью и болью узнал о взрывах, прогремевших во вторник в порту Бейрута, в результате которых погибли люди, многие получили ранения, а зданиям и инфраструктуре города нанесен значительный ущерб. Примите мои глубокие соболезнования», — говорится в Патриаршем послании Президенту Ливанской Республики.

«Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым пожелания скорейшего выздоровления», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.

«Весть о бедствии, которое нанесло новые раны Вашей многострадальной христолюбивой пастве, болью отозвалась в моем сердце», — отмечается в послании Его Святейшества Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X.

«Молюсь Господу Иисусу Христу, да подаст Он исцеление пострадавшим, да упокоит души погибших, да ниспошлет их родным и близким утешение в постигшей их скорби, а Ливану — мир, благополучие и спокойствие», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

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