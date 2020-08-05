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Сводка новостей от 5 августа 2020

Патриарх Иерусалимский Феофил посетит Фанар
Глава Иерусалимского Патриархата впервые после Собрания в Аммане встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем…

Патриархи Иерусалимский Феофил и Константинопольский Варфоломей1 сентября 2020 года Святейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III впервые после Собрания Предстоятелей в Аммане посетит Фанар, где встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, который отказался от посещения Иордании и настаивал на отмене этого собора, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Формальным поводом для этого визита станет празднование в Стамбуле начала церковного года Индикта, которое состоится в церкви святого Георгия в Стамбуле при предстоятельстве Патриарха Варфоломея.

Помимо Иерусалимского Патриарха на Фанар должен прибыть и глава Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископ Элпидофор (Ламбриниадис), который является ближайшим соратником Патриарха Варфоломея и также выступал против Амманского собрания.

Посещение Патриархом Феофилом Фанара не означает, что глава Иерусалимского Патриархата отказался от своей позиции по Украине и вскоре признает украинских раскольников. В ходе этой поездки у него будет хорошая возможность напрямую рассказать Патриарху Варфоломею о результатах работы Амманского собрания.

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Патриарх Иерусалимский Феофил посетит Фанар
Глава Иерусалимского Патриархата впервые после Собрания в Аммане встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем...

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