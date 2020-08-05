Церковная история знает множество свидетельств того, что осквернение христианских святынь не проходит бесследно для тех несчастных безумцев, которые решились на такое беззаконие. Причём кара Божия нередко настигает таковых ещё в этом мире и всегда такие события являются знамением и предостережением для всех остальных.

Подобное знамение произошло на днях в Стамбуле, где турки вновь решили превратить православный Собор Святой Софии в мечеть. Турецкий муэдзин Осман Аслан, который ранее активно призывал мусульман на молитву в собор, 2 августа скоропостижно скончался прямо в этом святом для христиан месте от сердечного приступа.

Новость о том, что муэдзин умер в Соборе Святой Софии вызвала в турецких СМИ настоящий шок, сообщает греческих портал «OrthodoxTime».

Он скончался через несколько дней после того, как Собор Святой Софии был превращен в мечеть, и мусульманская молитва была проведена там через много десятилетий. Этот муэдзин был добровольцем в Айя-Софии и призывал людей с минаретов молиться в Айя-Софии.

Русская линия