Турецкий муэдзин Осман Аслан умер от сердечного приступа прямо в Соборе Святой Софии…
Церковная история знает множество свидетельств того, что осквернение христианских святынь не проходит бесследно для тех несчастных безумцев, которые решились на такое беззаконие. Причём кара Божия нередко настигает таковых ещё в этом мире и всегда такие события являются знамением и предостережением для всех остальных.
Подобное знамение произошло на днях в Стамбуле, где турки вновь решили превратить православный Собор Святой Софии в мечеть. Турецкий муэдзин Осман Аслан, который ранее активно призывал мусульман на молитву в собор, 2 августа скоропостижно скончался прямо в этом святом для христиан месте от сердечного приступа.
Новость о том, что муэдзин умер в Соборе Святой Софии вызвала в турецких СМИ настоящий шок, сообщает греческих портал «OrthodoxTime».
Он скончался через несколько дней после того, как Собор Святой Софии был превращен в мечеть, и мусульманская молитва была проведена там через много десятилетий. Этот муэдзин был добровольцем в Айя-Софии и призывал людей с минаретов молиться в Айя-Софии.