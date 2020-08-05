Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2020

Бог поругаем не бывает
Турецкий муэдзин Осман Аслан умер от сердечного приступа прямо в Соборе Святой Софии…

Турецкий муэдзин Осман Аслан умер от сердечного приступа прямо в Соборе Святой СофииЦерковная история знает множество свидетельств того, что осквернение христианских святынь не проходит бесследно для тех несчастных безумцев, которые решились на такое беззаконие. Причём кара Божия нередко настигает таковых ещё в этом мире и всегда такие события являются знамением и предостережением для всех остальных.

Подобное знамение произошло на днях в Стамбуле, где турки вновь решили превратить православный Собор Святой Софии в мечеть. Турецкий муэдзин Осман Аслан, который ранее активно призывал мусульман на молитву в собор, 2 августа скоропостижно скончался прямо в этом святом для христиан месте от сердечного приступа.

Новость о том, что муэдзин умер в Соборе Святой Софии вызвала в турецких СМИ настоящий шок, сообщает греческих портал «OrthodoxTime».

Он скончался через несколько дней после того, как Собор Святой Софии был превращен в мечеть, и мусульманская молитва была проведена там через много десятилетий. Этот муэдзин был добровольцем в Айя-Софии и призывал людей с минаретов молиться в Айя-Софии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Бог поругаем не бывает
Турецкий муэдзин Осман Аслан умер от сердечного приступа прямо в Соборе Святой Софии...

Святейший Патриарх Кирилл выразил слова соболезнования Антиохийскому Патриарху Иоанну
Предстоятель Русской Православной Церкви молится об исцелении пострадавших и упокоении погибших в результате взрыва в Бейруте...

Генерал Леонид Решетников покинет общество «Двуглавый орёл»
Православный бизнесмен Константин Малофеев решил переформатировать эту организацию и отказаться от её «монархической линии», которую проводил генерал...

Лукашенко продолжает играть на нервах Кремля
Президент Белоруссии провёл телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним возможную экстрадицию арестованных в Минске российских граждан...

Патриарх Иерусалимский Феофил посетит Фанар
Глава Иерусалимского Патриархата впервые после Собрания в Аммане встретится с Константинопольским Патриархом Варфоломеем...

Бейрут объявлен зоной бедствия
Мощный взрыв, произошедший в местном порту, привёл к серьёзным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного монархического деятеля времен Гражданской войны протоиерея В.И.Востокова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика