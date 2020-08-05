В результате мощного взрыва вчера вечером в порту города Бейрута повреждения получили десятки зданий, в том числе посольство России в Ливане. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в столичном порту был похож на ядерный удар в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки. По его словам, от взрыва пострадала примерно половина города, сообщает газета «Взгляд».

Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошёл во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония — аммиачной селитры.

Селитру в сентябре 2014 года конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Судно, о котором идет речь, ходило под молдавским флагом и принадлежало живущему на Кипре Гречушкину. На борту Rhosus было 2750 тонн селитры. Планировалось, что Rhosus доставит груз из Батуми в Мозамбик, однако в сентябре 2013 года судно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту, пишет Forbes.

Местные власти проверили Rhosus, запретив экипажу выводить его из порта. Из-за того, что на судне оказался опасный груз, ливанские власти оставили на Rhosus четырех моряков, которые должны были ждать сменный экипаж. При этом Гречушкин, по словам моряков, заявил о банкротстве и «фактически бросил судно».

Юристы кредиторов получили три ордера на арест судна. Исполнительный директор одесского фонда помощи морякам «Ассоль» Наталья Кламм сообщала, что на борту Rhosus было восемь украинских моряков. Вскоре после того, как они обратились за помощью к украинскому консулу, пятеро из них вернулись домой в 2014 году. Оставшиеся на судне трое украинцев и один россиянин смогли покинуть Ливан лишь спустя год.

По данным LBCI, конфискованную с судна селитру хранили на складе на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать. По данным Рен ТВ, прошедшая недавно инспекция обнаружила, что на склад, на котором хранилась селитру, можно попасть через некую щель. Её и пытались устранить во время сварки.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб подтвердил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в Twitter.

«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан», — заявил премьер. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Русская линия