Православный бизнесмен Константин Малофеев решил переформатировать эту организацию и отказаться от её «монархической линии», которую проводил генерал…

Генерал-лейтенант в отставке, экс-директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников покидает общество «Двуглавый орёл», где он занимал должность исполнительного директора. Руководителем этой структуры является православный бизнесмен Константин Малофеев, сообщает Octagon.media.

По словам экс-главы РИСИ, сейчас общество ждут серьёзные изменения: пост исполнительного директора упраздняется. В связи с этим генерал-лейтенант принял решение покинуть организацию.

«В обществе развития русского исторического просвещения „Двуглавый орёл“ началась масштабная перестройка как в структурном, так и в содержательном смысле. Ликвидирован пост исполнительного директора. Значительно меняются акценты в работе, приходят новые люди. В этой связи я ухожу от активной работы», — отметил Решетников.

Он подчеркнул, что в ноябре нынешнего года и летом 2021-го он по просьбе Константина Малофеева проведёт для участников движения несколько лекций по истории и политологии. Однако широкое взаимодействие и сотрудничество с «Двуглавым орлом» он прекращает.

По информации «Русской линии», до 20 августа Леонид Решетников официально находится в отпуске. Кто придёт на его место, пока неизвестно, но есть информация, что Константина Малофеева не устраивает «белогвардейско-монархическая линия», проводимая Решетниковым.

Сам Леонид Решетников намерен продолжать все свои общественно-просветительские и патриотические проекты вне зависимости от своего ухода с поста исполнительного директора «Двуглавого орла». Речь идёт в том числе и о торжественных мероприятиях, связанных со 100-летием исхода Русской армии из Крыма (ноябрь 2020 года).

Русская линия