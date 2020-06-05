Глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский Лонгин в интервью телеканалу «Царьград» выразил тревогу по поводу всеобщей цифровизации современной жизни в России и по всему миру и отметил, что в будущем, когда все эти инструменты будут отточены и доведены до совершенства, данная система может быть использована против Церкви и веры, что отчасти можно было наблюдать при нынешней пандемии.

«О том, что тайна беззакония уже в действии, было сказано очень давно, на заре христианской истории. И постепенно человеческое общество движется к тому, что его история закончится. Мы помним из Рождественского песнопения слова „Августу eдиноначальствующу на земли“. К такому же единоначальствованию и идёт сегодняшнее развитие цивилизации. И оно действительно закончится пришествием антихриста», — признал владыка Лонгин.

«Поэтому, повторюсь, тайна беззакония уже в действии. И конечно, государство очень давно начало делать всё возможное, чтобы контролировать человека и все проявления его жизни. И мы видим, что цифровое кольцо постепенно сжимается, для того, чтобы те, кто в этом заинтересован, могли контролировать людей всё глубже и всестороннее. Процесс идёт, и я думаю, что ситуация с карантином во всём мире показала, что определённые силы готовы воспользоваться этим. Конечно, это вызвало соответствующую негативную реакцию, особенно среди верующих людей. Это естественно, и я думаю, что относиться к этому надо с большой настороженностью», — отметил архипастырь.

По словам владыки, пока речь не о том, что прямо сейчас, через вакцину или как-то иначе, нам внедрят некий чип, а с помощью технологии 5G каким-то образом начнут нас контролировать, но есть большая опасность, что в будущем новые средства контроля могут попасть в руки людей откровенно антицерковных.

«Мы видим, что антихристианские силы сегодня достаточно сильны, и советский коммунистический богоборческий режим им и в подмётки не годится. Потому что могут прийти к власти те, кто сегодня ненавидит Церковь не с точки зрения какой-то утопической „левой“ идеологии, но из воззрений с очень сильной оккультной составляющей. У Никиты Михалкова это достаточно хорошо было показано, и именно это сейчас многие ощущают. Конечно, при таком исходе контроль над людьми будет абсолютно идеологизирован», — заявил митрополит Лонгин.

Чтобы противостоять этим процессам архипастырь считает важным развивать «те формы самоорганизации православного сообщества, которые сейчас у нас есть». «Конечно, напрямую это не дело духовенства, а самих мирян, людей, которые испытывают такие опасения. И при этом очень важно, чтобы это нормальное здравое вопрошание было свободно от доморощенной конспирологии и кликушества».

«Потому что сегодня один из главных принципов „чёрного пиара“ таков: если есть проблема, которую нельзя замалчивать, то надо попытаться озвучить её в совершенно маргинальном контексте, который неприемлем для большинства окружающих. И каждый нормальный человек, услышав это, махнёт рукой и скажет: ну, это они вот всегда так о таких вещах говорят, мы это слушать не будем. Поэтому лично мне несколько несдержанным в этом отношении показалось заявление Молдавского Синода. Проблема поставлена правильно, но им надо было отточить формулировки», — отметил митрополит Лонгин.

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