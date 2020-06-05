Правительство Черногории и Сербская Православная Церковь должны найти взаимоприемлемое решение для применения откровенно антицерковного закона о свободе вероисповедания. Об этом в интервью журналу Cord заявил комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщает СПЖ. Таким образом еврочиновник выступил в роли кота Леопольда, не предложил ничего конкретного по существу вопроса.

«Я неоднократно призывал все заинтересованные стороны в Черногории наладить инклюзивный диалог по вопросу Закона „О свободе вероисповедания и убеждений“ и его реализации, — подчеркнул еврокомиссар. — В этом контексте важно, чтобы черногорские власти и Сербская Православная Церковь нашли взаимоприемлемое решение. Я сказал это обеим сторонам, находясь в Черногории».

Он отметил, что создание благоприятствующего диалогу климата имеет большое значение, в очередной раз призвав «все стороны проявлять сдержанность и уважение к основным правам, включая свободу вероисповедания».

Ранее Оливер Варгеи также призвал Черногорию решать церковные вопросы мирным и «европейским способом».

«Это в данный момент проблема, которая повторяется, — сказал комиссар ЕС, отвечая на вопросы депутата французского „Национального фронта“ Тьери Марин о „нападении на свободу религии в Черногории“. — Я посещал Черногорию в момент эскалации кризиса и пытался посредничать между государством и Церковью в поиске решения, приемлемого для всех».

Однако, ничего конкретного, кроме широко известного леопольдовского призыва «ребята, давайте жить дружно!», в Еврокомиссии для решения религиозных проблем в Черногории предложить не могут. Так, Варгеи просто хочет, чтобы Церковь, которую гонят черногорские власти, мирно договорилась со своими гонителями о том, как они будут реализовывать изъятие её собственных храмов. Абсурд, но в ЕС предпочитают этого не замечать.

Любопытно, что комментируя инцидент с задержанием епископа Иоанникия и священнослужителей Сербской Православной Церкви после богослужения в Никшиче, еврокомиссар Варгеи подчеркнул, что Церковь должна соблюдать действующие в стране законы и ограничения, поскольку речь идёт о безопасности и жизни верующих.

Посыл в целом понятен — именно Церковь должна в Черногории пойти на уступки своим гонителям, а не гонители прекратить гонения и отозвать антицерковный закон.

Русская линия