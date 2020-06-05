Русская линия
Сводка новостей от 5 июня 2020

Эрдоган опасается последствий
Президент Турции поручил своим помощникам проанализировать, к чему может привести превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть…

Президент Турции ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам исследовать вопрос подготовки Собора Святой Софии в Стамбуле к превращению в мечеть. Об этом сообщило турецкое интернет-издание Hürriyet, передаёт СПЖ.

«Собор Святой Софии может продолжать посещаться туристами как мечеть. Как в Султанахмете (исторический центр Стамбула, — Ред). Наша нация должна решить это», — передали слова Эрдогана в издании.

О своем поручении президент Турции заявил на заседании главного совета Партии справедливости и развития. Эрдоган — председатель этой партии, которая является правящей в стране.

Он напомнил, что в 1934 году Совет министров преобразовал являющийся символом завоевания Стамбула Собор Святой Софии в музей.

«Проведите исследование для Собора Святой Софии, давайте оценивать и говорить», — призвал президент Турции своих сотрудников.

Он попросил их не спешить и хорошо разобраться в этом вопросе. «Будьте очень внимательны к этому», — сказал Эрдоган.

Ранее власти Турции по случаю 567-й годовщины взятия Константинополя провели у стен собора Святой Софии мероприятие под названием «Conquest Festival» («Фестиваль завоевания»). После этого мероприятия президент Турции заявил, что турецкие власти имеют право вернуть собору статус мечети.

То, что Эрдоган так долго тянет с этим вопросом, говорит о его сомнениях по этому поводу. Такой шаг станет фактором постоянного раздражения для представителей ЕС и США. И в Анкаре это понимают. С политической точки зрения туркам выгоднее угрожать европейцам и грекам принятием этого решения, чем сама София в качестве мечети.

Русская линия

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Эрдоган опасается последствий
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