На днях в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. Как говорится в поручении премьера Мишустина, особый акцент в изучении документов будет сделан на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

Политолог Сергей Марков в интервью телеканала «Царьград» отметил, что причины принятия подобного распоряжения премьер-министром России очевидны.

«Первое, самое главное объяснение, базовое, заключается в том, что это ответ на запрос общества. В обществе очень много вопросов возникло, очень много критиков, являются ли по-настоящему легитимными действия, в частности, мэра Москвы и глав других регионов по ограничению базовых прав граждан», — пояснил эксперт.

В том числе сомнению подверглись право на прогулку или возможность поддерживать здоровый образ жизни, занимаясь спортом, напомнил Марков.

«Раз есть такой вопрос, то нужно на него дать аргументированный ответ. И премьер-министр, как ему положено по должности, задаёт такой вопрос соответствующим органам, они должны дать аргументированный, серьёзный, легитимный ответ на эти запросы», — сказал эксперт.

Сергей Марков полагает, что оценка действий властей будет положительной — «на 90 процентов всё было правильно и всё было оправданно, а на 10 процентов, да, где-то здесь немножко, чуть-чуть переборщили, чуть-чуть преувеличили и немножко нужно скорректировать». Впрочем, эксперт добавил, что он представляет базовую версию. Но есть и другая, в центре которой недовольство федеральным центром действиями мэра Москвы Сергея Собянина.

«Есть ещё одна версия, которая заключается в том, что в федеральном центре недовольны слишком радикальными действиями Сергея Собянина в отношении карантина. Потому что некоторые действия правильны были абсолютно, как, например, введение карантина, но такие действия как закрытие парков и запрет прогулок с детьми, совершенно очевидно, являются крайне излишними. Поэтому есть такая версия, что это сигнал мэру Москвы о том, что надо было советоваться с федеральным центром, прежде чем принимать какие-то действия», — сказал эксперт.

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