В Германии заговорили об ответных мерах на санкции США против газопровода…

Немецкие деловые круги предостерегают от введения новых американских санкций против газопровода «Северный поток-2» и призывают ЕС и Германию принят ответные меры против США, чтобы защитить выгодный для всей Европы газопровод, сообщает «Немецкая волна».

«Эти планы являются прямой угрозой для правовой определенности в ЕС и через американские санкции будут использованы против десятков немецких и европейских компаний», — заявил в пятницу, 5 июня, председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

По его словам, планы американских сенаторов относительно применения новых санкций станут причиной «кучи битого стекла в трансатлантических отношениях». Восточный комитет немецкой экономики требует от немецкого правительства и Еврокомиссии защитить суверенитет европейских решений.

Накануне в американском Сенате был представлен законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». В разработке документа принимали участие как сенаторы от Республиканской партии, имеющей большинство в Сенате, так и сенатор-демократ Джин Шахин. Законопроект распространяет американские ограничительные меры не только на компании, непосредственно причастные к прокладке трубопровода, а также и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь или портовые услуги.

На данный момент работы по сооружению «Северного потока-2» приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года. Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

Впрочем, в Москве заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года, ведь для прокладки труб в Балтийское море с российского Дальнего Востока пришло судно «Академик Черский».

Русская линия