Никита Михалков анонсировал очередную передачу «Бесогон ТВ», в которой он намерен обсудить закон о едином регистре личных данных всех жителей России…

Никита Михалков предложил поговорить о едином регистре личных данных жителей России — спорном законе, который был принят Думой и сенаторами. Эксперты назвали норму «выручалочкой» для ЦРУ, поскольку информация о нас может попасть не в те руки, сообщает телеканал «Царьград».

Очередной выпуск авторской программы «Бесогон TV» будет называться «Над пропастью во лжи». В анонсе программы Никита Михалков — ведущий программы обещал вспомнить персонажей из прошлых выпусков и добавить новых героев для обсуждения.

«Поговорим на очень животрепещущие темы, которые, как мне кажется, и я даже уверен, волнуют огромное количество наших соотечественников. Например, о законе, который был принят в третьем чтении — о едином регистре. Закон этот вызвал огромное количество обсуждений, и я думаю, мы тоже примем в этом участие».

Никита Михалков выразил надежду, что выпуск будет интересен зрителю.

Закон о едином регистре личных данных жителей России называли чуть ли не «выручалочкой» для ЦРУ. Даже депутаты возражали против принятия нормы в том виде, в которой она сегодня утверждена. Именно из-за этого закона ведущие Анна Шафран и Владимир Соловьёв разругались между собой на радио «Вести» в прямом эфире.

Критики законопроекта и, в частности, Анна Шафран обращают внимание, что это грозит утечками личных данных жителей страны. В единой базе будут храниться более 30 видов сведений на каждого человека из десятков других баз данных, и обеспечить информационную безопасность такого регистра будет крайне сложно.

Сторонники единой базы данных на всех россиян говорят о её удобстве и о том, что у депутатов было время, чтобы подумать о безопасности.

Русская линия