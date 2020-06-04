Собянин сдался и заговорил о «нормальной и полноценной жизни» в Москве

На следующий день после того, как премьер Михаил Мишутин поручил правительству разобраться с законностью ограничительных мер из-за коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти разрабатывают график поэтапного ослабления режима самоизоляции, и он будет представлен в понедельник, 8 июня, сообщает радио «Говорит Москва».

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин отметил, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, но откроются ярмарки. «Шаг за шагом надо возвращать открытие туристической отрасли и ресторанов. Несмотря на угрозу коронавируса, надо приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной, полноценной жизнью», — добавил мэр.

Слова, надо сказать, для Сергея Собянина очень странные. Ведь он прослыл сторонником жестких ограничительных мер из-за коронавируса.

Что же так отрезвило столичного градоначальника, что он решил заранее объявить москвичам о подготовке существенный послаблений? Сказать сложно. Ранее мы уже писали, что в Кремле решили покончить с коронавирусом 24 мая Парадом на Красной площади. Так что большого выбора у главного московского чиновника не было.

Русская линия