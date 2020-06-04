Основатель компании Microsoft в интервью Би-би-си рассказал, что его медицинские фонды активно готовятся к мировой вакцинации от коронавируса. При этом о чипировании он ничего не знает…

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс последние годы посвящает много времени своему благотворительному фонду. В марте он ради этого покинул совет директоров компании. Фонд финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против Covid-19, сообщает Русская служба Би-би-си.

До пандемии Гейтс допускал весьма откровенные заявления о возможности использования вирусов для того, чтобы бороться с распространением «религиозного фанатизма» на Ближнем Востоке или сокращения численности населения. Но если до «китайского коронавируса» эксперты считали его идеи откровенным бредом, то теперь всё изменилось. Многие увидели, что за пандемией может стоять что-то большее и подозревают, что миллиардер под видом борьбы с коронавирусом продвигает идею чипирования населения.

Би-би-си решила обратиться по этому поводу к самому Гейтсу и спросила его о том, что он думает по поводу этих обвинений. Ниже приводим состоявшееся интервью целиком:

Билл Гейтс: Наша задача — собрать 7,4 млрд долларов, и любой дополнительный доллар или евро, которые мы получим, поможет нам спасти жизни. Важность вакцин сегодня очевидна как никогда. Но нам нужны вакцины не только для таких болезней, как корь, диарея и пневмония. Необходимо также, чтобы GAVI [Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс] занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны. Мы собираем деньги не только внутри бюджета GAVI, но мы также открыли новый фонд, который займется приобретением вакцины от коронавируса для бедных стран.

Би-би-си: Кто должен получить вакцину первым?

Б.Г.: Первыми вакцину должны получить медицинские работники в странах, где эпидемия продолжается. Это связано с тем, что им нужно продолжать заниматься своей работой, спасать жизни и не подвергаться серьезному риску, с которым они сталкиваются сейчас. Затем есть полицейские и службы экстренного реагирования — работники жизненно важных сфер. И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям. И если вакцина будет эффективна на пожилых людях, что является основным критерием, то её нужно будет отправить в дома престарелых, тюрьмы, приюты для бездомных, чтобы охватить тех, кто подвержен большому риску. Это нужно делать в мировом масштабе. К счастью, мы собираемся параллельно построить несколько заводов, и мы надеемся, что объёмы производства будут высокими. Но распределение вакцин станет интересной задачей.

Би-би-си: Если вакцина будет разработана в США или Британии, не захотят ли местные жители, чтобы им ее дали в первую очередь?

Б.Г.: Мы работаем со всеми фармацевтическими компаниями, имеющими достаточные производственные мощности. Мы говорим им — даже если вашу вакцину не выберут, можем ли мы использовать ваши мощности по всему миру, чтобы начать производство этой вакцины быстрее всего, что было раньше? И удивительно, как фармацевтические компании соглашаются со словами «даже если наша вакцина не будет лучшей, мы предоставим свои заводы».

Би-би-си: В первую очередь, может быть, её должны получить медработники страны, где придумали вакцину?

Б.Г.: Если есть один завод, который производит 300 млн доз в год, то спрос будет очень высоким. Появятся строгие условия, в числе которых — кто обеспечивал финансирование и где наихудшая ситуация с эпидемией. Если запустить производство на 10 заводах, то удастся выпустить 3 млрд вакцин в год. Тогда особых ограничений уже не будет, и главной проблемой станет не производство, а доставка вакцин.

Би-би-си: ВОЗ хочет, чтобы компании сделали публичными свои патенты и предоставили открытый доступ к любой информации о вакцине. Но есть те, кто говорят, что достаточно лицензирования, и интеллектуальные права пусть останутся у создателя. Кого вы поддерживаете?

Б.Г.: Интеллектуальные права бессмысленны. Требуется вакцина, которая бы прошла клинические испытания на безопасность и эффективность. Эти компании занимаются этим, чтобы помочь миру. Они не делают это с мыслью, что им удастся извлечь выгоду из вакцины. Они знают, что это необходимо для всех. И какие бы теории заговора ни придумывали люди, фармацевтическая индустрия в этом демонстрирует себя с лучшей стороны. Например, компания AstraZeneca.

Подобное можно сказать обо всех компаниях, но я возьму ее в качестве примера. Мы посоветовали [ученым Оксфордского университета] работать совместно с фармацевтической компанией, потому что вы отличные специалисты, вы быстро работаете, но в вопросе клинических испытаний и работы с производителями, вам нужна фармацевтическая компания, и они выбрали AstraZeneca. Комбинация их способностей оказалась просто невероятной.

Наш фонд работает с AstraZeneca, и мы их спрашиваем, каков план для Индии, каков план для Китая. Так что, если создание вакцины окажется успешным, на что мы надеемся, то на этот случай уже есть глобальный план о ее массовом производстве. AstraZeneca сказала, что не собирается на этом наживаться. Она просто хочет помочь миру.

Би-би-си: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б.Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да — это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей.

Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода.

Би-би-си: Наверное, частично это связано с вашими словами, когда вы сказали о том, что необходимо знать, кто прошел вакцинацию, а кто нет, и как это будет отслеживаться.

Б.Г.: Да, если говорить о вакцине от оспы, она оставляла шрам, потому что она очень мощная, и в толпе людей можно было увидеть людей с такой прививкой. И чтобы полностью избавиться от болезни, нужно было, чтобы все были привиты. Поэтому можно сказать, что произошло чудо, так как в 1980 году эта болезнь была признана побежденной. Так что если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного. Иногда хочется смеяться [из-за некоторых теорий].

Би-би-си: Как мы узнаем, кому было проведено вакцинирование, а кому нет?

Б.Г.: В богатых странах информация документируется, а в бедных странах данные записываются в бумажных документах. Они постепенно переходят на цифровые технологии, но недостаточно быстро. В Индии мы проводим тестовые программы, когда данные сохраняются в мобильные телефоны, чтобы специалисты могли понять, была ли покрыта та или иная деревня.

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