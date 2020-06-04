Всё останется так, как было передано нам Св. Преданием и Святыми отцами

3 июня 2020 года в Афинах под председательством Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима состоялось очередное заседание Св. Синода, в ходе которого греческие архиереи, в частности, обсуждали вопрос возможного изменения порядка причащения верующих в условиях пандемии, как на том настаивают власти Греции.

Подробно рассмотрев данный вопрос, Синод принял единогласное и однозначное решение, что никаких изменений в указанном вопросе не будет, и всё останется так, как было ранее, сообщает греческий портал «Ромфея».

В связи с этим в Элладской Церкви подчеркнули, что «изменение Святого Таинства Евхаристии даже не обсуждается».

«Как учение о Евхаристии было нам передано Православной Традицией и Святыми Отцами нашей Святой Матери Церкви, так оно и останется. Также и порядок преподания Причащения верующим останется прежним, как он был нам передан Святыми Отцами и Священной традицией», — говорится в постановлении Синода.

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