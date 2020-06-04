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Сводка новостей от 4 июня 2020

За торжества в честь Святителя Василия
Черногорские власти намерены судить епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской Православной Церкви…

Епископ Будимлянско-Никшичский ИоанникийЧерногорские власти, которые ранее из-за массовых протестов вынуждены были выпустить арестованного епископа Иоанникия (Мичовича) и восемь священников Будимлянско-Никшичской епархии Сербской Православной Церкви, всё же не отказались от суда над владыкой за то, что тот организовал Крестный ход в день памяти Святителя Василия Острожского.

19 июня в черногорском городе Никшич состоится первое судебного заседание по делу епископа Иоанникия. Об этом сообщил представитель защиты адвокат Сава Костич, передаёт Православие.Ru.

Священнослужители обвиняются в нарушении статьи 287 Уголовного кодекса Черногории, касающейся нарушений мер против распространения заразных болезней.

В обвинительном акте говорится, что 12 мая в день покровителя города свт. Василия Острожского, они «поступая противно предписаниям Министерства здравоохранения о предотвращении распространения опасной заразной болезни, собрались на площади Шака Петровича вместе с гражданами, а затем провели религиозный обряд вне религиозного объекта — Крестный ход по улицам города Никшича». На первом заседании в суде священнослужители предстанут для ответа по предъявленным обвинениям.

В случае признания вины в нарушении 287 статьи УК им грозит денежный штраф или заключение сроком до одного года.

Владыка Иоанникий стал первым епископом Сербской Православной Церкви, арестованным в XXI веке в Черногории. При этом сам он ведёт себя как настоящий исповедник и нисколько не боится тюрьмы и угроз черногорских чиновников.

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