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Сводка новостей от 4 июня 2020

Вслед за Москвой
В Санкт-Петербурге храмы также откроются для верующих с 5 июня…

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВарсонофийМитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вслед за Святейшим Патриархом Кириллом принял решение с 5 июня возобновить допуск прихожан в храмы Санкт-Петербургской епархии, сообщает «Вода живая».

Число прихожан в храме должно быть из расчёта 1 человек на 4 кв.м. Если на службу людей пришло больше, чем может вместить храм исходя из указанных норм, то остальные молятся на территории у храма. Богослужения могут совершаться на прихрамовой территории.

Прихожане и сотрудники храма обязаны носить защитные маски и находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Необходимо в полной мере соблюдать принятую 17 марта Священным Синодом инструкцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Благочинным надлежит оповестить духовенство своих округов об открытии храмов для прихожан, указав на необходимость строгого соблюдения упомянутых требований, и контролировать их исполнение.

Настоятелям храмов, игуменам и игумениям монастырей, духовенству и церковным работникам необходимо соблюдать указанные требования.

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