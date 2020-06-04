31 мая 2020 года, в седьмой воскресный день после праздника Светлого Христова Воскресения, когда Святой Православной Церковью совершается память святых отцов Первого Вселенского Собора, Божественную Литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской лавре возглавил Священноархимандрит обители Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

Предстоятелю Украинской Православной Церкви сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, а также братия и гости монастыря в священном сане.

Во время богослужения возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия».

По окончании Литургии пропеты тропарь, кондак и величание празднику Вознесения Господня, после чего Блаженнейший Владыка поблагодарил митрополита Павла и сослужащую братию за молитвы, а также рассказал о Первом Вселенском Соборе, память отцов которого совершается в этот день. При этом, что весьма хараткрено, ни слова о коронавирусе владыка Онуфрий не сказал, хотя это было первое его служение в обители после того, как с Лавр был снят карантин.

«Этот урок Первого Вселенского Собора дает нам наставление, что мы должны свято беречь чистоту Святой Православной веры, — сказал Первосвятитель, — мы должны беречь чистоту своей веры, потому что в ней все изложено верно: верное понятие о Боге Отце, о Боге Сыне, о Боге Духе Святом, о Матери Божией, о святых угодниках, о Кресте, о Церкви, обо всем, что касается нашего спасения.

Пусть же Господь помогает нам, отцы, братья и сестры, чтобы мы свято хранили чистоту Святой Православной веры, чтобы эта вера была для нас не просто верой ума, но и верой жизни, чтобы мы жили по этой вере. А кто живет по Православной вере, по православным понятиям заповедей Божиих, тот имеет очень большую благодать и большое утешение оттого, что он находится в разумении Бога, в понимании себя самого, в понимании названия человека и его жизни на земле. Пусть Господь помогает нам всем хранить Святую Православную веру и своей жизнью свидетельствовать всем людям о том, какая она красивая, какая она добрая и какая она спасительная для каждого из нас!"

В завершение Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал на всех Божие благословение.

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