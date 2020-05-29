Русская линия
Сводка новостей от 29 мая 2020

Власти Москвы отказались открывать храмы для верующих
Храмы остаются закрытыми для прихожан и в Московской области, хотя подмосковные власти уже разрешили посещать кладбища…

Храм закрытВласти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан.

«Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет», — сообщил Сучков.

Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему «трудно сказать, когда они будут».

Не приняли такого решения и власти Московской области, где уже снят пропускной режим. Однако, они поступательно движутся в этом направлении. Так, с 29 мая в Подмосковье отменён запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

«Отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции», — заявил градоначальник. Так, что верующие в Московской области смогут посетить своих усопших родственников и к Троице навести порядок на их могилах.

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