Храмы остаются закрытыми для прихожан и в Московской области, хотя подмосковные власти уже разрешили посещать кладбища…

Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан.

«Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет», — сообщил Сучков.

Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему «трудно сказать, когда они будут».

Не приняли такого решения и власти Московской области, где уже снят пропускной режим. Однако, они поступательно движутся в этом направлении. Так, с 29 мая в Подмосковье отменён запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

«Отменяется запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции», — заявил градоначальник. Так, что верующие в Московской области смогут посетить своих усопших родственников и к Троице навести порядок на их могилах.

Русская линия