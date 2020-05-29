27 мая 2020 года по выходе из больницы отец Димитрий Смирнов записал видеообращение для своей паствы, которое прислал в редакцию мультиблога для публикации.

«Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Случилось чудо, не только меня выписали, но даже на день раньше, и теперь моим желанием вам всем, зрителям и слушателям нашего блога, является об этом сообщить. Собираюсь вообще всё лето (наверное, до Успения) провести в затворе. Потерпите ещё немного, смотрите наш блог, мы придумали такую опцию, как просмотр нашего архива, которому 30 лет», — обратился священник в пастве.

Отец Димитрий сообщил, что за время его болезни со словами поддержки к нему обращались множество людей со всего мира, за что он очень признателен. Отдельно председатель Патриаршей комиссии поблагодарил верующих за молитвы о его выздоровлении, которые и привели к тому, что Господь восставил его от одра болезни.

Также со словами благодарности отец Димитрий обратился и к российским мусульманам. Священник сообщил, что в последний раз, когда в СМИ вновь начали перевирать его слова (на сей раз о коронавирусе), к нему обратилась юридическая группа мусульман-татар, которая предложила ему свою юридическую помощь. За это он отдельно поблагодарил этих людей.

«Ну вот. Всего доброго! Надеюсь, до скорых встреч в эфире», — заключил отец Димитрий.

Русская линия