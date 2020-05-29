Русская линия
Сводка новостей от 29 мая 2020

Александр Бастрыкин рассказал Святейшему Патриарху Кириллу о предварительных результатах расследования убийства Царской семьи
Состоялся телефонный разговор главы Следственного комитета РФ и Предстоятеля Русской Православной Церкви…

Состоялся телефонный разговор главы Следственного комитета РФ и Предстоятеля Русской Православной ЦерквиПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл телефонный разговор со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которого стороны обсудили вопросы, касающиеся воспитания и духовного становления обучающихся образовательных учреждений СК России и ряд других тем по различным направлениям деятельности, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Отдельной тематикой для беседы стало расследование по уголовному делу об обстоятельствах гибели и захоронения членов Царской семьи. Глава СК России проинформировал Его Святейшество об отдельных имеющихся результатах предварительного следствия, проводимого в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, Александр Бастрыкин ещё раз, уже лично, поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю недавнего Дня тезоименитства, отметив его «активную работу по сохранению христианских традиций, развитию тесного сотрудничества по различным направлениям деятельности между церковью и государством, поддержанию взаимопонимания в межконфессиональных и межнациональных вопросах». В завершение телефонного разговора собеседники договорились о дальнейшем укреплении и расширении взаимодействия.

О состоявшемся разговоре сообщил сайт Следственного комитета. При этом Патриархия.ру об этом вообще ничего не сообщает.

Русская линия

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Александр Бастрыкин рассказал Святейшему Патриарху Кириллу о предварительных результатах расследования убийства Царской семьи
Состоялся телефонный разговор главы Следственного комитета РФ и Предстоятеля Русской Православной Церкви...

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