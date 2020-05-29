Роспотребнадзор продолжил указывать Русской Православной Церкви и другим традиционным религиям России, как им осуществлять богослужения, Таинства и церковные церемоний в условиях карантина и при возобновлении допуска в храмы верующих мирян. Надо сказать, что требования к духовенству и верующим оказались едва ли не строже, чем к продуктовым магазинам и другим организациям. Соответствующие «рекомендации» Роспотребнадзора публикует на своих страницах Интерфакс.

Согласно документу, открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На всех этапах развития эпидемической ситуации Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях, обрядах и церемониях, проводимых в помещениях, лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, либо они страдают хроническими заболеваниями. На всех этапах должно сохраняться обязательное ношение защитных масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время Таинства Исповеди. Остается и требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций, с соответствующей разметкой. В этом же ряду и другие санитарные меры, такие как регулярное проветривание, антисептическая обработка рук при входе и пр.

ВНЕ СЛУЖБЫ

Рекомендации предусматривают открытие приходских храмов (других религиозных организаций) для индивидуального посещения граждан вне времени совершения богослужений. Эту будет возможно при стабилизации показателей заболеваемости и уровне охвата населения тестированием на COVID-19 не менее 70 на 100 тыс. населения (исходя из среднего значения за предыдущие 7 дней). В этих случаях во внебогослужебное время предлагается ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме: не более двух человек для храмов площадью до 100 кв. метров, пять человек для храмов площадью от 100 до 400 кв. метров и 10 человек для храмов площадью свыше 400 кв. метров. При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы и подсобные помещения. При упомянутых выше условиях возможно совершение в храмах частных треб (отпевания, венчания, крестины и другие) при ограниченном присутствии близких людей.

ЭТАПЫ

При переходе региона к первому этапу снятия ограничительных мер в храмах площадью не более 400 кв. метров рекомендуется совершать богослужения внутри храма в присутствии не более одного человека на 4 кв. метра, в храмах площадью более 400 кв. метров допустимо одновременное нахождение до 100 человек. В регионах, перешедших ко второму этапу снятия ограничительных мер, в храмах площадью не более 800 кв. метров может быть не более одного человека на 4 кв. метра, площадью более 800 кв. метров — до 200 человек. На третьем этапе число присутствующих лиц в помещениях религиозных организаций не ограничивается. На протяжении первого-третьего этапов те, кто не попал в храм, могут находиться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции.

В монастырях рекомендовано допускать открытие для посещения верующими «одного храма при условии исключения нахождения посетителей на остальной монастырской территории и ограждения пути доступа от монастырских ворот до входа в храм».

В Русской Православной Церкви пока никак не прокомментировали эти «рекомендации».

Русская линия