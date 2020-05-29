«Все детские беды прожиты и пропущены через сердце, поэтому хочется, чтобы наши выводы были услышаны, а предложения достигли воплощения, — заявила Анна Кузнецова. — В 2020 году мы продолжим наращивать темпы работы Института уполномоченных по правам ребёнка. Сфера нашей деятельности обширна: мы высказываем свою позицию по законодательным инициативам, сами выступаем с предложениями к субъектам законодательного права по совершенствованию законодательства, работаем с конкретными ЧП и рассматриваем обращения, а также предлагаем системные меры, представляем их на различных федеральных площадках, постоянно расширяем взаимодействие с некоммерческими организациями — и это только малая часть. Сегодня ни одно ведомство в системе исполнительной власти не реализует задачи защиты детства в полном смысле этого слова. Специфика одного предполагает защиту здоровья детей, другого — права на образование, третьего — на безопасность, и так более двадцати структур. Анализируя работу нашего Института и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, очевидно, что для понимания эффективности принимаемых решений в сфере детства нужен целостный взгляд на то, что принесёт та или иная мера в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы работаем над новыми подходами к оценке эффективности реализации мер в сфере детства. Лишь точная обратная связь, адекватная и своевременная экспертная оценка позволят сформировать точные векторы в вопросах защиты детей, за которыми самое главное — благополучие конкретной семьи, конкретного ребёнка».