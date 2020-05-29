Российская уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребёнка. 28 мая у неё родился мальчик. Как его назвали, не сообщается, передаёт портал «Православие и мир».

По словам Кузнецовой, теперь в их семье семеро детей, двое девочек и пятеро сыновей, а у её родителей — 10 внуков.

Муж детского омбудсмена Алексей Кузнецов — священник Русской Православной Церкви отец Алексей Кузнецов. У них есть сыновья Николай, Тимофей, Иван и Лев, дочери Дарья и Мария.

Любопытно, что о беременности детской правозащитницы практически ничего не сообщали российские СМИ. Анна Кузнецова продолжала исполнять свои служебные обязанности, как обычно.

29 мая, то есть на следующий день после родов, Анна Кузнецова представила Президенту РФ доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка за 2019, сообщает Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

«Все детские беды прожиты и пропущены через сердце, поэтому хочется, чтобы наши выводы были услышаны, а предложения достигли воплощения, — заявила Анна Кузнецова. — В 2020 году мы продолжим наращивать темпы работы Института уполномоченных по правам ребёнка. Сфера нашей деятельности обширна: мы высказываем свою позицию по законодательным инициативам, сами выступаем с предложениями к субъектам законодательного права по совершенствованию законодательства, работаем с конкретными ЧП и рассматриваем обращения, а также предлагаем системные меры, представляем их на различных федеральных площадках, постоянно расширяем взаимодействие с некоммерческими организациями — и это только малая часть. Сегодня ни одно ведомство в системе исполнительной власти не реализует задачи защиты детства в полном смысле этого слова. Специфика одного предполагает защиту здоровья детей, другого — права на образование, третьего — на безопасность, и так более двадцати структур. Анализируя работу нашего Института и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, очевидно, что для понимания эффективности принимаемых решений в сфере детства нужен целостный взгляд на то, что принесёт та или иная мера в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы работаем над новыми подходами к оценке эффективности реализации мер в сфере детства. Лишь точная обратная связь, адекватная и своевременная экспертная оценка позволят сформировать точные векторы в вопросах защиты детей, за которыми самое главное — благополучие конкретной семьи, конкретного ребёнка».

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