В Русской Православной Церкви заявили, что ведут активные переговоры с властями регионов о снятии ограничений на посещения богослужений прихожанами…

Протоиерей Максим Козлов: Мы надеемся, что в ближайшее время верующие снова смогут прийти в храмы

В Русской Православной Церкви ожидают поэтапного восстановления богослужебной жизни и открытия храмов для посещения мирянами — соответствующие переговоры запланированы с властями регионов, заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, член рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции протоиерей Максим Козлов.

«Как нам говорят медицинские и гражданские власти, мы постепенно начинаем выходить из эпидемиологической „ямы“, и жизнь потихонечку начинает налаживаться. В том числе ожидается поэтапное восстановление богослужебной жизни», — сказал отец Максим.

Он напомнил, что Патриарх Московский и вся Руси Кирилл накануне провёл дистанционное совещание с членами рабочей группы по коронавирусу и другими церковными сотрудниками.

«В контексте того совещания были запланированы соответствующие переговоры с гражданскими властями, в том числе московского региона, на тему поэтапного открытия храмов для посещения мирянами», — пояснил священник.

Ранее сообщалось, что участники Рабочей группы при Патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии. В этом совещании также принимал участие отец Максим Козлов.

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