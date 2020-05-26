Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2020

В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах
Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев…

Резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная в БудапештеПарламент Венгрии принял закон, запрещающий менять пол, указанный в метрике при рождении. С этой инициативой выступила правящая правая партия, которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан. Закон приняли 133 голосами против 57; теперь его предстоит подписать президенту страны Яношу Адеру, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

По мнению Виктора Орбана, эта мера позволит избежать юридической неопределенности: отныне во всех официальных документах и в Государственном реестре графу «пол» заменит другая графа — «пол при рождении».

Свою позицию сторонники законопроекта объясняют тем, что, поскольку полностью изменить пол в любом случае невозможно, то записи актов гражданского состояния должны отражать реальное положение дел.

Законопроект был представлен 31 марта вице-премьером Жолтом Шемьеном в рамках большого пакета законов. Изменения и дополнения, которые предлагала внести в его текст оппозиция, были отвергнуты.

Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев.

Русская линия

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В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах
Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев...

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